Niże nieustępliwie trzymają się naszego kraju. Miejscami będzie zimowo

Aura w naszym kraju przez kolejne dni będzie kształtowana przez niże, nadchodzące jeden za drugim. Dopiero od niedzieli Polska dostanie się pod władanie wyżu. Niestety, mimo rozpogodzeń, ten układ baryczny może przynieść nam ochłodzenie i kolejną porcję zimowych opadów.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu nocy pogoda w Polsce kształtowana będzie przez układ niskiego ciśnienia znad Morza Bałtyckiego z systemem okludujących się frontów atmosferycznych. W ciągu dnia na zachodzie kraju zaznaczy się wpływ niżu znad zachodnich Niemiec z kolejną strefą frontu okluzji. Do Polski znad Atlantyku napływać będą umiarkowanie ciepłe, wilgotne masy powietrza polarnego morskiego, w efekcie czego w weekend dominować będzie duże zachmurzenie z licznymi opadami deszczu.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, od niedzieli, za sprawą rozbudowy silnego wyżu znad Skandynawii, napłynie do Polski chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Na północy i zachodzie Polski pojawi się więcej rozpogodzeń, jednakże na wschodzie i w centrum kraju, wraz ze spadkami temperatury, pojawią się opady mieszane, miejscami również śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie dodatnia, natomiast w nocy prognozowane są przymrozki.

Prognozowana temperatura w dniach 31.03-4.04 ventusky.com

Pogoda na weekend

W piątek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części dnia na zachodzie kraju zacznie przybierać chmur. Lokalnie, zwłaszcza na północy i w centrum, wystąpi ryzyko słabej burzy. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 15-17 st. C na południu Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu.

Sobota zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, miejscami o przelotnym charakterze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-8 st. C na północy kraju do 11-12 st. C na południu. Na południu i w centrum powieje umiarkowanie z południowego zachodu, a na północy dość silnie z północnego wschodu.

W niedzielę czeka nas duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu na południu i w centrum. Pogodnie będzie jedynie na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna sięgnie od 5-6 st. C na północy do 7-9 st. C na południu. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, jedynie na północy jego porywy będą przybierać na sile.

Prognozowane opady w dniach 31.03-4.04 ventusky.com

Pogoda w przyszłym tygodniu

Na wschodzie, północnym wschodzie oraz lokalnie w centrum, poniedziałek upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia. Pogodnie będzie jedynie na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na Suwalszczyźnie do 4-5 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Chwilami jego porywy mogą być dość silne.

We wtorek również możemy oczekiwać umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na Suwalszczyźnie spodziewany jest przelotny śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2-3 st. C na Suwalszczyźnie do 6-7 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 31.03-4.04 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl