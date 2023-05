W weekend miejscami zaledwie 10 stopni. Później zmiana

Weekend zapowiada się pochmurny. Pojawią się też opady deszczu. Termometry miejscami pokażą zaledwie 10 stopni. Kolejny tydzień przyniesie zmianę - zrobi się cieplej, a temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni. Pojawią się burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek zachmurzenie będzie zmienne. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-wschodni i wschodni.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota na wschodzie kraju przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. W pozostałej części Polski wypogodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, z kierunku wschodniego.

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Podlasiu do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Znów będzie 20 stopni

Poniedziałek w zachodnich regionach przyniesie przelotne opady deszczu. Dla pozostałej części kraju prognozowana jest pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu do 18 st. C Dolnym Śląsku. Będzie wiać umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

We wtorek w całej Polsce zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na Śląsku pojawią się również burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość od 60 do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps,anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl