Będzie ciepło jak wiosną. Pogoda na pięć dni

Pogoda w ostatni weekend stycznia w niczym nie będzie przypominać zimy. Temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza, a podobnego ciepła spodziewamy się też w następnym tygodniu. W niektórych regionach popada deszcz, ale czeka nas też dużo chwil ze słońcem.

Nad Wyspy Brytyjskie w piątek nadciągnęła burza Eowyn z huraganowym i niszczycielskim wiatrem. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nasz kraj znajdzie się w zasięgu tego niżu. - Do Polski dotrze on jednak już w zdecydowanie łagodniejszej formie i przyniesie przede wszystkim większe zachmurzenie oraz opady deszczu na północy. Wiatr powieje z umiarkowaną siłą, a mocniej w górach - zapowiada.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Jedynie na Pomorzu mogą pojawić się bardzo słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 st. C na Suwalszczyźnie do 12-13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy i na ogół umiarkowany. Na Wybrzeżu powieje silniej, w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę i w górach, do 70 km/h.

Niedziela w zachodniej i północnej części kraju przyniesie całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Spadnie tam od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie dość pogodnie i nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od 4-6 st. C na północy, przez 7 st. C w centrum, do 8-9 st. C na południu Polski. Będzie wiać południowy i umiarkowany wiatr, tylko w górach silny, w porywach rozpędzając się do 80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Ciepły koniec stycznia

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W zachodniej Polsce wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 4-5 st. C na Suwalszczyźnie do 8-10 st. C na południu i w centrum. Powieje południowy, umiarkowany, w górach dość silny wiatr, z porywami do 70-80 km/h.

Wtorek również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, choć będzie się wypogadzać. Na zachodzie kraju słabo popada deszcz. Termometry pokażą od 6-7 st. C w północnych regionach, przez 10 st. C w środkowej Polsce, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, tylko w górach dość silny, w porywach rozpędzając się do 70-80 km/h.

W środę wszędzie zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 st. C na północy kraju do 8-10 st. C na południu i w centrum. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl