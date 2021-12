Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Nadchodzi odwilż

Ostatnie dni 2021 roku przyniosą zmianę w pogodzie. Z każdym kolejnym dniem będzie robić się coraz cieplej. Czeka nas odwilż. W sylwestra (31.12) miejscami możliwe jest nawet 11 stopni. Pojawią się opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Podobna aura czeka nas w Nowy Rok. Wiać będzie silniejszy wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na wtorek 28.12 prognozowane jest początkowo przeważnie umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia chmur będzie jednak przybywać. Warmia, Mazury i Podlasie, a także południowe regiony kraju mogą jednak spodziewać się rozpogodzeń. Na zachodzie istnieje ryzyko wystąpienia słabych opadów marznących. Wieczorem i w nocy strefa opadów mieszanych przemieszczać się będzie w głąb kraju. Temperatura wyniesie od -6/-5 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk do 0-2 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na kolejne dni

Środa 29.12 przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Na zachodzie prognozowany jest deszcz i mżawka, a w pasie Polski centralnej deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Na wschodzie możliwe są opady śniegu. Opady będą słabe, sporadyczne, do dwóch litrów na metr kwadratowy. Na drogach zrobi się ślisko. Do godzin południowych na zachodzie prognozowane są silne zamglenia i mgły. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -6/-5 st. C na północnym wschodzie Polski do 2-4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na zachodzie południowo-zachodni, a na wschodzie południowo-wschodni.

Opady w kolejnych dniach Ventusky.com

W czwartek 30.12 będzie pochmurno z opadami deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem - lokalnie będą to opady marznące. Temperatura wyniesie od 1-3 st. C na wschodzie i w centrum do 6-7 st. C na zachodzie. Umiarkowany wiatr będzie miał kierunek południowo-zachodni.

Pogoda na Sylwestra 31.12

Pogoda na sylwestra 31.12, zapowiada się z pochmurno z opadami deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 2-4 st. C na wschodzie do 7-11 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach silny, południowo-zachodni.

Pogoda na Nowy Rok

W Nowy Rok 1.01 będzie pochmurno z rozpogodzeniami oraz słabymi opadami deszczu na południowym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 2-4 st. C na wschodzie do 6-7 st. C w pasie zachodnim. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach silny.

Temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl