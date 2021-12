Pogoda w sylwestra 2021 i Nowy Rok. Idzie duże ocieplenie

Mróz odchodzi z Polski. Koniec grudnia przyniesie odwilż. Temperatura w pierwszy weekend 2022 roku sięgnie miejscami nawet 12 stopni Celsjusza. W prognozie pogody na najbliższe dni widać opady deszczu.

W środę zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni.

Czwartek również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do ponad 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky.com

Prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok

Pogoda w sylwestra nie ulegnie zmianie. Czeka nas duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky.com

Nowy Rok również zapowiada się z dużym zachmurzeniem, choć będzie się przejaśniać. Deszcz popada na południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z kierunków zmiennych.

Na niedzielę, 2 stycznia, synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, z południa.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl