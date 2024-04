Jak na kwiecień przystało, do końca tygodnia czeka nas pogodowa przeplatanka. Nad Polską przejdzie kilka stref opadów, a miejscami wedrze się chłodniejsze powietrze, obniżające temperaturę do 8 stopni Celsjusza. Nie warto jednak chować lżejszych ubrań głęboko do szafy - im bliżej końca tygodnia, tym wyższe wartości, aż do 27 stopni, zobaczymy na termometrach.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej nocy wschodnia część kraju dostanie się pod wpływ klina wyżu skandynawskiego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Wyciszy on opady we wschodniej części Polski, ale sprowadzi też zimne powietrze, przy napływie którego słupki na termometrach w północno-wschodnich regionach wskażą wartości ujemne lub bliskie zeru.

Od zachodu nad Polskę nasunie się natomiast strefa frontu ciepłego związana z niżem "Quilla" znad Morza Północnego. Front sprowadzi duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć miejscami będą słabe opady deszczu. Za frontem napłynie cieplejsze powietrze z południowego zachodu. W ciągu dnia niż przybliży się do Cieśnin Duńskich, a ciepły front przewędruje do centrum i później dalej na wschód kraju. W drugiej części dnia nad zachodnie regiony ponownie wkroczy strefa frontu, tym razem chłodnego, przynosząca ze sobą kolejną dawkę opadów.

Prognoza temperatury na okres 4-8.04 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek w całym kraju przyniesie duże zachmurzenie, ale w południowej Polsce po południu mogą wystąpić przejściowe przejaśnienia i rozpogodzenia. Okresami spodziewane są słabe opady poniżej 5 litrów deszczu na matr kwadratowy. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, tylko na południowym zachodzie okresowo silniejszy, rozwijający prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

W piątek jedynie w regionach południowo-zachodnich będzie pogodnie, zaś w pozostałej części kraju niebo zasnuje duże zachmurzenie. Na wschodzie spodziewane są dodatkowo lokalne, przelotne opady deszczu do 1-3 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie - tylko we wschodniej Polsce pojawi się nieco więcej chmur ze słabym, przelotnym deszczem poniżej 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na północnym wschodzie kraju do 23 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich.

Niedziela upłynie pod znakiem słonecznej, pogodnej aury, chociaż nad ranem na wschodzie miejscami będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek

W całym kraju spodziewany jest na ogół słoneczny i pogodny poniedziałek. Jedynie na Nizinie Szczecińskiej pojawi się więcej chmur, ale nie będzie padać. Termometry wskażą od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza opadów na okres 4-8.04 ventusky.com

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl