Zmiana pogody będzie dotkliwa. Przez Polskę przejdą opady deszczu i burze, a po majówce znacząco się ochłodzi. W następnym tygodniu termometry w części kraju wskażą poniżej 15 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne. Na zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni.

Deszcz i burze

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na obszarze całej Polski będzie przelotnie padać deszcz, a we wschodnich regionach wystąpią również burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Na wtorek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. W południowo-wschodniej części kraju spadnie deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr z kierunku północno-wschodniego będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 5-9 maja

Ochłodzenie

Środa przyniesie na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie, a w niektórych miejscach zrobi się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C w rejonie Podkarpacia. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Czwartek zapowiada się słonecznie w całej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Prognozowane opady w dniach 5-9 maja Ventusky.com

