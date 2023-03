Pogoda na jutro - wtorek 21.03. Marzanna zdąży zmoknąć, zanim ją utopicie

Pogoda na jutro. Wtorek 21.03, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, prawie w całej Polsce upłynie pod znakiem opadów deszczu. W najcieplejszej chwili dnia będzie od 8 do 12 stopni Celsjusza.

W nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy, szczególnie mokro będzie na południu i wschodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Ziemi Lubuskiej, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na wtorek 21.03

Dzień przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami będą występować opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Ominą one jedynie Dolny Śląsk i Wielkopolskę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z kierunku północno-zachodniego i zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie poziom 70-90 procent, przy czym najwyższa będzie w południowo-wschodniej części kraju. Mieszkańcy południowego zachodu, a także częściowo centrum Polski odczują komfort termiczny, w pozostałych regionach zaś będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne na zachodzie oraz południowym wschodzie kraju okażą się niekorzystne, poza tym aura nie będzie wpływać na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1001 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, może również przelotnie padać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie pochmurną aurę z okresowymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się we wtorek pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, a okresami może też popadać deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu będzie pochmurny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr Ciśnienie będzie się wahać, południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc upłynie we Wrocławiu pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurny wtorek, ale będzie się też przejaśniać. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurno. Okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na wtorek dla Krakowa prognozowane jest pochmurne niebo z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 990 hPa.

