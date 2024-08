W nocy na wschodzie i południowym wschodzie kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z opadami deszczu do 5-30 litrów na metr kwadratowy, a także burzami , które będą wygasać. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Lokalnie, po opadach deszczu, zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na jutro - wtorek, 20.08

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na wschodzie i południu kraju okresami duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 l/mkw. W górach pojawią się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Kaszubach, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.