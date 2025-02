Pogoda na jutro - środa, 5.02. Nocą mgły utrudnią widzialność. W środę do 7 stopni

Nadchodząca noc zapowiada się pogodnie, ale miejscami także mglisto. Tylko na wschodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy minimum od -6 stopni Celsjusza na Śląsku i w Małopolsce, przez -4/-3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Wybrzeżu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Z kierunków zachodnich powieje na ogół słaby wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 5.02

W środę na zachodzie kraju i Pomorzu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Po południu miejscami wystąpi słaby deszcz lub mżawka. Poza tym będzie pogodnie, a im bardziej na wschód, tym wystąpi więcej słońca. Poranek może być mglisty. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północny i zachodni wiatr.