W nocy na zachodzie i północy pojawi się duże zachmurzenie, a okresami także opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Poza tym spodziewane są większe przejaśnienia, ale miejscami może być mglisto. Na termometrach zobaczymy minimum od -3/-2 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - środa, 26.02

W środę na południu i południowym wschodzie zrobi się pochmurno, jednak możliwe będą przejaśnienia. Na zachodzie, północy i w centrum kraju okresami może popadać deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.