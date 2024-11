Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju do 5-6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie dość silny, porywisty. Porywy osiągną prędkość rzędu 50-70 kilometrów na godzinę, w górach 70-100 km/h. Powieje z południowego zachodu, na zachodzie skręci w kierunku północno-zachodnim.

Pogoda na jutro - środa, 20.11

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu rzędu 5-15 l/mkw., przechodzącymi na północy i zachodzie w opady deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu (do 5 cm, a na Wybrzeżu do 5-10 cm). W górach także dosypie 10-20 cm.

Na termometrach zobaczymy od 2-3 st. C na Pomorzu Zachodnim do 7-8 st. C na Podkarpaciu. Na wschodzie i częściowo w centrum kraju najwyższe wartości temperatury utrzymają się nad ranem, z biegiem dnia temperatura będzie spadać. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, rozpędzając się do 40-60 km/h, a w górach do 70-90 km/h. Nadciągnie z zachodu.