W nocy w Polsce prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się na północy, w centrum i na wschodzie kraju, gdzie może również spaść do 3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu i Wyżynie Śląskiej do 9 st. C w centrum kraju i na zachodzie. Powieje zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, momentami, szczególnie na Pomorzu, silniejszy.

Pogoda na jutro - środa 14.05

Środa w całej Polsce przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. W większości kraju, poza zachodem i południowym zachodem, prognozowane są okresowe opady deszczu do 5 l/mkw., we wschodniej Polsce do 10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Warmii, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 17 st. C w centralnej Polsce do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny.