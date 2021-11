Pogoda na jutro - środa 10.11. W wielu miejscach pokaże się słońce

Pogoda na noc z wtorku na środę 09/10.11

Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopnia Celsjusza na krańcach wschodnich, przez 0-2 st. C na południu, południowym zachodzie i w centrum kraju, do 2-4 st. C. na północy. Miejscami przy większych rozpogodzeniach niewykluczony jest jednak spadek temperatury poniżej 0 st. C również na południu Polski. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.