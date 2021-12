Pogoda na jutro - środa 08.12. Mróz. W niektórych regionach pokaże się słońce

Temperatura minimalna wyniesie od -14 i -10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do -6 i -4 st. C na zachodzie oraz południu. Spadki temperatury będą w decydującym stopniu zależne od skali rozpogodzeń. Wiatr na wschodzie kraju będzie słaby i północno-wschodni, na zachodzie natomiast umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda w środę, 8 grudnia

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7 i -5 st. C na północnym wschodzie do -2 i -1 st. C na zachodzie i południu. Wiatr we wschodnich regionach powieje słabo, z kierunku północno-wschodniego, na zachodzie zaś umiarkowanie, w porywach dość silnie, z południowego wschodu.