Pogoda na jutro, czyli na środę 01.01. Ostatnie godziny odchodzącego roku przyniosą nam pochmurne niebo z rozpogodzeniami. Miejscami temperatura spadnie do -4 stopni Celsjusza. Pierwszy stycznia w większości kraju okaże się wietrzny, a warunki biometeorologiczne - niekorzystne.

Na północy kraju noc sylwestrowa przyniesie na ogół duże zachmurzenie z niewielkimi opadami deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na południu rozpogodzeniami. Termometry pokażą od -4 st. C na Dolnym Śląsku, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Wybrzeżu. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę, na północy Polski do 90-100 km/h.

Prognoza pogody na noc sylwestrową

Pogoda na jutro - środa 01.01

Na północnym zachodzie i północy pierwszy dzień roku 2025 okaże się pochmurny i deszczowy - w ciągu dnia może tam spaść do 2-5 l/mkw. W pozostałych regionach niebo będzie się przejaśniać, a na południu rozpogadzać. Temperatura maksymalna od 4 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 7 st. C w centralnych regionach, do 9 st. C w Małopolsce. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 km/h, a na krańcach północnych nawet do 90-100 km/h.

Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 procent na południu do ponad 90 procent na krańcach północnych. W całym kraju będzie nam chłodno i wietrznie, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w środę

Pogoda na noc - Warszawa

Sylwestrowa noc w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, z porywami sięgającymi 60 km/h. Barometry pokażą o północy 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie w Warszawie pochmurne niebo, ale wystąpią większe przejaśnienia. Termometry wskażą do 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 60 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pochmurna noc sylwestrowa ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie silny, w porywach osiągając 70-100 km/h. Na barometrach o północy zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury i deszczu. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Powieje silny wiatr z południowego zachodu, z porywami do 90 km/h. Barometry w południe pokażą 1004 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy niebo nad Poznaniem będzie pochmurne, ale wystąpią przejaśnienia. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, z podmuchami sięgającymi 60-70 km/h, powieje z południowego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna środa. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, rozwijający w porywach prędkość 60-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodna noc prognozowana jest we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy -4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgający 50 km/h. Barometry o północy wskażą 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w środę zapanuje pogodna aura. Termometry wskażą do 7 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr z podmuchami do 60 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągający prędkość do 50 km/h. O północy zobaczymy na barometrach 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcom Krakowa środa przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, z porywami do 60 km/h. Barometry pokażą w południe 993 hPa.

