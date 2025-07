Pogoda na jutro, czyli sobotę, 26.07. Zbliżająca się noc będzie dość pogodna. Na północy kraju mogą jednak pojawić się silne zamglenia i mgły. W ciągu dnia dominować będzie pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczone są też burze. Termometry pokażą do 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej oraz na Podkarpaciu przejściowo wystąpi duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu (od 1 do 5 l/mkw.). W drugiej części nocy miejscami na północy pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 st. C na Suwalszczyźnie do 15-17 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - sobota, 26.07

W sobotę w ciągu dnia na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu (1-5 l/mkw.) na przeważającym obszarze kraju. Padać nie powinno w centrum i na wschodzie. Lokalnie, zwłaszcza na północnym-wschodzie oraz w godzinach późno popołudniowych na południu kraju wystąpią pojedyncze burze z intensywnymi opadami deszczu (od 15 do 30 l/mkw.) Na termometrach zobaczymy od 22-23 st. C na północnym zachodzie do 27-28 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do około 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Najbliższa noc w Warszawie będzie pogodna, bez opadów. Termometry pokażą minimalnie 16-17 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 27-28 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodna noc, bez opadów. W drugiej części lokalnie mogą pojawić się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Termometry pokażą minimalnie 16-17 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą maksymalnie 23-24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Nadchodząca noc w Poznaniu przyniesie pogodną aurę, bez opadów. Na termometrach zobaczymy 15-16 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 25-26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, który powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Będzie pogodnie, bez opadów. Termometry we Wrocławiu pokażą minimalnie 15-16 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, wzrastające wieczorem do całkowitego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia może pojawić się także burza. Termometry pokażą maksymalnie 25-26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nadchodząca noc będzie dość pogodna, bez opadów. Termometry w Krakowie pokażą minimalnie 16-17 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, wzrastające wieczorem do całkowitego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Może wystąpić burza. Termometry w Krakowie pokażą 25-26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

