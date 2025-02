Mroźna noc w całym kraju, lokalnie możliwe opady

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Lokalnie na wschodzie kraju prognozowane są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w centrum do -2/-1 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 3.02

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie Polski może przelotnie popadać słaby śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 3-4 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.