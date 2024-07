Pogoda na noc

W nocy na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr, który miejscami w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej i na północnym wschodzie porywy mogą przekraczać 60 km/h.