W nocy w całym kraju będzie pochmurno. Wystąpią przejaśnienia, na wschodzie rozpogodzenia. Lokalnie na południu spodziewane są słabe opady śniegu, a w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk - niewielkie opady śniegu i śniegu z deszczem. Termometry pokażą od -8 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przez -4 st. C w centrum kraju do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie rozwijający prędkość do 50 kilometrów na godzinę.