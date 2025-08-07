Pogoda na jutro, czyli na piątek 8.08. Noc będzie dość pogodna i bez deszczu, ale w dzień zachmurzenie będzie większe i może lokalnie popadać. Termometry pokażą od 22 do 28 stopni.

Nadchodzącej nocy na północy kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie, okresami duże, ale nie popada. W centrum i na południu zachmurzenie okaże się mniejsze, a miejscami w ogóle nie będzie chmur. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu. Powieje słabo z kierunków południowych.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 8.08

W piątek niebo nad północną Polską wciąż będą zakrywać chmury. Na ogół nie powinno padać, ale nie można wykluczyć lokalnego, słabego i przelotnego deszczu o sumie od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. W południowej połowie kraju spodziewane są chmury piętra wysokiego i średniego, które pokryją niebo w małym lub umiarkowanym stopniu. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 27-28 st. C na południu. Wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 procent na południu i zachodzie do ponad 70 procent na północnym wschodzie. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą przeważnie korzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy niebo w Warszawie będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu przez chmury piętra wysokiego i średniego. Nie będzie padać. Temperatura spadnie do 12 st. C. Powieje słaby wiatr, głównie z południa. Ciśnienie o północy osiągnie 1008 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W dzień w stolicy zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Wiejący z południa i południowego zachodu wiatr będzie słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa, a następnie zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie o północy osiągnie 1018 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek niebo nad Trójmiastem również pokryją chmury, a dodatkowo może słabo i przelotnie popadać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa i południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą niebo nad Poznaniem pokryją chmury wysokie i średnie. Opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy minimum 13 st. C. Powieje słabo, głównie z południa. Ciśnienie o północy osiągnie 1007 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W dzień niebo nad Poznaniem również będzie zachmurzone. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby lub umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 12 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie o północy osiągnie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Za dnia we Wrocławiu utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się niewiele chmur, a okresami będzie nawet bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje słabo z różnych kierunków. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane, bez zjawisk. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Początkowo wiatr będzie słaby i zmienny, w drugiej części dnia słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl