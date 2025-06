Nocą z czwartku na piątek na zachodzie będzie dość pogodnie i bez opadów. W pozostałych miejscach spodziewany jest przelotny deszcz, a w południowo-wschodniej części kraju również burze, które lokalnie mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem (20-30 litrów wody na metr kwadratowy), porywistym wiatrem (70-85 kilometrów na godzinę) i gradem. Temperatura minimalna od osiągnie 13 stopni Celsjusza w Gdańsku i Szczecinie do 16 st. C w Warszawie , Lublinie i Rzeszowie . Wiatr, poza burzami, okaże się słaby lub umiarkowany, nadciągnie z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - piątek, 6.06

Na północy i na zachodzie Polski po dość pogodnym poranku prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie, ale w Małopolsce, na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie po południu możliwe są burze z ulewnym deszczem (20-30 l/mkw.) i porywistym wiatrem (70-85 km/h) oraz gradem. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 21 st. C w Szczecinie i Gdańsku do 29 st. w Rzeszowie. Wiatr, poza burzami, będzie słaby lub umiarkowany, powieje z południowego zachodu.