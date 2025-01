Zbliżająca się noc będzie pogodna na południu, wschodzie i w centrum. Na pozostałym obszarze kraju wzrośnie zachmurzenie do dużego i całkowitego i wystąpią słabe, umiarkowane oraz ciągłe opady deszczu o natężeniu 2-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 do 0 st. C na południowym wschodzie do 3-4 st. C na północnym zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowo-zachodnich kierunków.