Pogoda na jutro - piątek, 23.09. Nocą lokalnie popada i zrobi się mgliście, w piątek do 18 stopni

Pogoda na noc 22/23.09

Zapowiada się pochmurna noc z rozpogodzeniami, szczególnie na zachodzie. Tam, ale też w centrum kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze spodziewane są niewielkie przelotne opady deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami zrobi się mglisto. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Kujawach, w Wielkopolsce i na Śląsku, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno zachodni, tylko na zachodzie południowy, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek, 23.09

Piątek rano zapowiada się miejscami mglisto. Kiedy zjawisko ustanie, będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane tylko za zachodzie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze spadnie niewielki, przelotny deszcz do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na północnym wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno zachodni, skręcający na zachodzie na południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.