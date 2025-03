Pogoda na jutro, czyli na piątek 21.03. W nocy niebo nad Polską będzie bezchmurne, co sprzyjać będzie niskiej temperaturze - lokalnie na termometrach zobaczymy zaledwie -5 stopni Celsjusza. W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny temperatura znacznie wzrośnie, a pogodne niebo zachęci wielu z nas do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy w całej Polsce niebo będzie pogodne. Nie wystąpią opady, ale może być zimno - termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza w północnej Polsce do -4 st. C na południu. Z uwagi na liczne rozpogodzenia temperatura może lokalnie spaść do -5 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 21.03

Piątek przyniesie nam pogodne, słoneczne niebo. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na północy kraju do 17 st. C na południowym zachodzie. Zmienny wiatr będzie słaby.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 30-40 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a biomet okaże się korzystny.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. O północy barometry pokażą 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek mieszkańców Warszawy czeka pogodne niebo bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą 1 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pogodny piątek zawita do Gdańska, Gdyni i Sopotu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Barometry w południe pokażą 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodna noc bez opadów prognozowana jest w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. O północy ciśnienie osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek przyniesie w Poznaniu słoneczne niebo. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pogodna, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Barometry o północy pokażą 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Również we Wrocławiu piątek zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie spodziewana jest pogodna noc. Termometry wskażą minimalnie -4 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby. O północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie zapanuje słoneczna aura. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. W południe barometry pokażą 998 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl