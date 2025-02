W nocy na północy kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie na ogół nie powinno padać. W pozostałych regionach prognozowane są opady śniegu do 1-3 centymetrów, na południu miejscami do 5 cm. Początkowo na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce będzie padał śnieg z deszczem. Warunki na drogach okażą się trudne. Temperatura minimalna wyniesie od -8/-6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na południowym wschodzie. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.