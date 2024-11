W piątek niebo szczelnie będą przykrywać chmury, a w wielu miejscach będzie też mglisto. Temperatura osiągnie od 5 do 9 stopni Celsjusza.

Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2-3 st. C, w środkowej Polsce, do 5 st. C nad morzem. Wiatr z kierunków zmiennych powieje ze słabą siłą.