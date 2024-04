Nocą będzie pogodnie, tylko na wschodzie kraju pojawi się więcej chmur i miejscami spadnie przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu i w Małopolsce, przez. 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Pogoda na jutro - niedziela 28.04

Niedziela przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.