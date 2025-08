Noc będzie przeważnie pogodna. Na Pomorzu pojawi się więcej chmur kłębiastych, natomiast w rejonie Zatoki Gdańskiej spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 9 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Kaszubach. Powieje wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek

W czwartek spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubelskiej. Powieje wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.