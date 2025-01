W nocy prognozowane jest pochmurne niebo z rozpogodzeniami. Miejscami zrobi się mglisto, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Termometry pokażą minimum od -5 stopni Celsjusza na Śląsku i w Małopolsce, przez -3 i -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr wiejący z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany, jedynie na zachodzie dość silny. W porywach będzie rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek, 23.01

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2-3 st. C na północnym wschodzie i wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południowym wschodzie. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na zachodzie i północy może być dość silny i w porywach dochodzić do 50-70 km/h.