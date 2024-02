Pogoda na jutro - czwartek 22.02. Niewielka część kraju bez opadów

Noc początkowo na wschodzie, a nad ranem również na zachodzie przyniesie całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na południu i wschodzie do 4-5 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na czwartek 22.02

Dzień w większości kraju będzie pochmurny i pojawią się opady deszczu do 2 l/mkw. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie kraju i tam wystąpią rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C w Suwałkach, przez 9 st. C w Łodzi i Warszawie, do 11 st. C w Krakowie. Wiatr z kierunku południowego i południowo-zachodniego powieje na ogół umiarkowanie, jednak na południu kraju w porywach dość silnie. W górach osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę.