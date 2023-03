Pogoda na jutro - czwartek 16.03. Mroźna noc, w dzień miejscami popada śnieg

Pogoda na jutro. W czwartek 16.03 w niektórych częściach Polski pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Pozostali mieszkańcy kraju mogą spodziewać się rozpogodzeń. Termometry wskażą w najcieplejszej chwili dnia do 9 stopni Celsjusza.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie i południowym zachodzie kraju pojawią się przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -5 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków północno-zachodniego i zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na czwartek 16.03

Czwartek 16.03 w północno-wschodniej i południowo-wschodniej części Polski przyniesie pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem do 2 l/mkw., spadnie również do 2 centymetrów mokrego śniegu. W pozostałych regionach będą pojawiać się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 7 st. C, w centrum, do 9 st. C na Ziemi Lubuskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie poziom 60-80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne na północnym wschodzie, wschodzie i we wschodniej części kraju będą neutralne, w pozostałych regionach zaś aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1004 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -2 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno. Pojawią się też przejaśnienia, ale i również przelotnie popada śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w czwartek powinni spodziewać się pochmurnej aury, ale wystąpią także przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -4 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny czwartek z rozpogodzeniami. Wystąpią również przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 995 hPa.

