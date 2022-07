Pogoda na drugą połowę lata i jesień. Eksperymentalna długoterminowa prognoza IMGW

Lato w pełni, ale synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spróbowali przewidzieć, jaka pogoda czeka nas w drugiej części tej pory roku oraz jesienią, czyli od sierpnia do listopada. Sprawdź, co pokazują modele meteorologiczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) wydał prognozy długoterminowe na okres od sierpnia do listopada, które określa jako "eksperymentalne". Do wyliczeń eksperci wykorzystują własne autorskie modele IMGW-Reg oraz IMGW-Bayes. Korzystają także z wyników modeli amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) i Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF).

Czy sierpień będzie gorący?

Początek jesieni. Jaka będzie pogoda?

Temperatura i opady w październiku

Aura w listopadzie

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

Jeżeli mamy do czynienia z klasą "powyżej normy", możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Jeśli prognoza określa go jako "poniżej normy", będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie" - podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.