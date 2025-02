Pogoda dziś, czyli we wtorek 11.02, w wielu miejscach będzie słoneczna. Chmury wystąpią jedynie na północnym wschodzie. Termometry pokażą od -3 do 4 stopni Celsjusza.

We wtorek w niemal całym kraju będziemy mogli cieszyć się pogodną i słoneczną aurą. Tylko na północnym może się nieco chmurzyć, jednak możliwe są przejaśnienia. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3/-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.