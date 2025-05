Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym prognozowane są postępujące stopniowo od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są również burze. Na wschodzie na ogół nie będzie padać, choć wzdłuż wschodniej granicy może pojawić się słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podlasiu Mazowszu i Lubelszczyźnie. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a w burzach silny.