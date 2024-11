Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Miejscami do południa utrzymywać się będą mgły i zamglenia. W północnej części kraju lokalnie popada słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.