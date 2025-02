Słońce, chmury i śnieg. Pogoda na dziś

Środa na zachodzie kraju upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie na północnym wschodzie i wschodzie pojawią się przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -2/-1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zmienny, słaby, jedynie na północy i wschodzie umiarkowany, północno-zachodni.