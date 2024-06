Pogoda na dziś. Środa 12.06 w całym kraju przyniesie pochmurną, ale spokojną aurę. Tylko w niektórych regionach spodziewane są słabe opady. Na termometrach zobaczymy od 17 do 22 stopni Celsjusza, a warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na dziś - środa 12.06

Zmienne zachmurzenie zapanuje w środę na polskim niebie. W większości kraju nie będzie padać, jedynie na wschodzie może słabo popadać deszcz do 1 litra wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, silniejszy jedynie w strefie brzegowej.