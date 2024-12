Pogoda na dziś. Pierwszy dzień nowego roku w całym kraju będzie pochmurny i wietrzny - miejscami podmuchy mogą rozwijać prędkość do 100 kilometrów na godzinę. W całym kraju biomet okaże się niekorzystny. Termometry pokażą od 4 do 9 stopni Celsjusza.

Środa, pierwszy dzień nowego roku, będzie pochmurna, ale niebo ma się przejaśniać - w południowej Polsce spodziewane są rozpogodzenia. Jedynie na północnym zachodzie i północy może padać deszcz do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy.

Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 7 st. C w centrum kraju do 9 st. C w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr z porywami do 60-80 kilometrów na godzinę, w północnej Polsce nawet do 90-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70 procent w południowej Polsce do ponad 90 procent na północy. We wszystkich regionach odczujemy chłód. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie spodziewana jest pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, z porywami do 60 km/h. Barometry wskażą w południe 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna, deszczowa środa. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. W z południowego zachodu będzie silny, w porywach rozwijając prędkość do 90 km/h. W południe zobaczymy na barometrach 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa przyniesie w Poznaniu pochmurne niebo. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach sięgający 60-70 km/h. Ciśnienie wyniesie w południe 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu środa zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, osiągający w porywach prędkość do 60 km/h. Barometry w południe pokażą 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie zapanuje pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr z porywami do 60 km/h powieje z południowego zachodu. Na barometrach w południe zobaczymy 993 hPa.

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl