W sobotę będzie pogodnie, tylko na południowym wschodzie Polski spodziewane są chmury piętra wysokiego. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany.