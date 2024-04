Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie, południowym wschodzie oraz południu kraju popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Opady będą stopniowo zanikać. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południowym zachodzie. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na północnym wschodzie może osiągać prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.