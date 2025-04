Pogoda na dziś. Sobota 5.04 przyniesie prawdziwe załamanie pogody. Zrobi się znacznie chłodniej, miejscami termometry pokażą tylko kilka stopni Celsjusza. Prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Utrudnieniem będzie także silny wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę zachmurzenie przeważnie okaże się umiarkowane, wzrastające okresowo do dużego. Pojawią się krótkotrwałe, rozproszone opady deszczu ze śniegiem, na ogół rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, jednak punktowo intensywne, nawet do 7-12 l/mkw. Przejściowo możliwe są opady mokrego śniegu i krupy śnieżnej lub lodowej. W górach spadnie sam śnieg do 10 centymetrów.

W sobotę nie można wykluczyć również pojedynczych burz.

Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na zachodzie Polski. Temperatura odczuwalna okaże się zdecydowanie niższa, o nawet 5-8 stopni. Powieje północny, dość silny i silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę, na północy kraju - do 70-85 km/h.

Pogoda na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność za dnia wyniesie w całym kraju do 60 procent, okresowo jej wartość może wzrosnąć do 90 procent. Na ogół odczujemy chłód, tylko na północnym wschodzie - zimno. Aura w całym kraju wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie zachmurzenie w sobotę okaże się duże z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, okresowo intensywnymi, wieczorem możliwe są burze. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie dość silny, okresami silny z porywami do 55-65 km/h. Ciśnienie będzie spadać, a następnie się wahać, w południe sięgnie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się duże z przelotnymi opadami śniegu z deszczem oraz krupy śnieżnej, okresowo intensywnymi. Znacznie ograniczajączą widzialność, nawet poniżej 200 metrów. Może pojawić się burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Z kierunków północnych powieje silny i bardzo silny wiatr z porywami do 65-75 km/h. Ciśnienie najpierw będzie spadać, a następnie wzrośnie, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę zachmurzenie w Poznaniu będzie w sobotę duże z możliwymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Z kierunków północnych nadciągnie wiatr, okaże się dość silny z porywami do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie spadać, a następnie rosnąć, w południe dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu zachmurzenie zapowiada się duże, kłębiaste, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Z kierunków północnych powieje umiarkowany i dość silny wiatr z porywami osiągającymi prędkość do 45-55 km/h. Ciśnienie będzie spadać, a następnie się wahać, w południe sięgnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie zachmurzenie okaże się duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, okresowo intensywnymi, wieczorem możliwe są burze. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Z kierunków północnych powiej umiarkowany i dość silny wiatr z porywami do 45-55 km/h. Ciśnienie będzie spadać, a następnie się wahać, w południe sięgnie 984 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl