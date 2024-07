Pogoda na dziś - sobota 27.07

Niebo nad Polską w sobotę zasnują kłębiaste chmury. Zachmurzenie zapowiada się małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu i w zachodniej Polsce ma być duże. W regionach tych towarzyszyć mu mogą także opady do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, momentami również burze. Termometry wskażą od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, poprzez 30 st. C w centrum kraju, do 31 st. C w Małopolsce. Słaby i umiarkowany, silny w burzach wiatr powieje z południowego wschodu.