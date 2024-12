Pogoda na dziś. Sobota 21.12 okaże się chłodnym, raczej ponurym dniem. W większości regionów niepotrzebne będą nam parasole, ale we znaki może dać się silniejszy wiatr. Termometry pokażą od 2 do 6 stopni Celsjusza.

Termometry pokażą w ciągu dnia od 2 stopni Celsjusza we wschodnich regionach do 6 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr, przeważnie umiarkowany. Porywy mogą być dość silne jedynie w zachodniej i północnej Polsce, gdzie rozwiną prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.