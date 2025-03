Pogoda na dziś. Sobota 15.03 upłynie w większości kraju pod znakiem pogodnej aury. Lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Termometry pokażą do 9 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę możemy liczyć na ogół na pogodną aurę. Tylko na południu i południowym wschodzie kraju będzie pochmurno. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz śniegu do 5 cm, szczególnie w Karpatach. Temperatura wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, po 8-9 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południu - przekroczy 90 procent. Im bliżej północy, tym będzie spadać do 60 procent. W całym kraj odczujemy chłód. Niekorzystny biomet zapanuje w części południowej kraju, poza tym okaże się neutralny.

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota zapowiada się w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie sobota upłynie pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu możemy liczyć na pogodną aurę. Temperatura wyniesie do 7 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w sobotę spodziewana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna osiągnie 7 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie możemy spodziewać się aury pod znakiem chmur, okresami z opadami deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 990 hPa.

