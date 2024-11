Poniedziałek przyniesie nam pogodną aurę. Termometry pokażą dość wysokie wartości - od 6 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce, poprzez 11 st. C w centrum do nawet 13 st. C w regionach zachodnich i północnych. Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Wiatr z południa będzie przeważnie słaby do umiarkowanego. Nad morzem powieje silniej - tam podmuchy rozwiną prędkość 60 kilometrów na godzinę. W górach wystąpi efekt fenowy, a wiatr będzie ciepły i silny, z porywami do 80 km/h.