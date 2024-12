Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju do 10-11 st. C na zachodzie i Pomorzu. Wiatr z kierunku zachodniego powieje silnie, w porywach na ogół do 70-90 kilometrów na godzinę, a w północno-wschodniej Polsce do 100 km/h.