W całej Polsce piątek będzie pochmurny. Wystąpi zachmurzenie kłębiaste i kłębiasto-deszczowe umiarkowane do przejściowo dużego. Miejscami spadnie deszcz, a także zagrzmi - szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz krańcach południowo-wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 23-24 st. C na północy do 25-26 st. C na południu i w centrum kraju. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Jedynie podczas burz będzie on silny i porywisty - osiągnie prędkość rzędu 60-80 kilometrów na godzinę.