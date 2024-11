W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Poza tym wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 centymetrów. Na południu i południowym wschodzie Polski padać ma obficiej, tam dosypie 5-10 cm śniegu, szczególnie w Karpatach. Po południu opady mają się osłabić.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr.