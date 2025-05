Pogoda na dziś. Piątek 16.05 będzie chłodnym, pochmurnym dniem. W niektórych regionach niewykluczone będą burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 15 stopni Celsjusza.

Piątek w całym kraju przyniesie nam pochmurne niebo. Wystąpią przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia, ale w ciągu dnia mogą również pojawić się opady deszczu. Na południu i zachodzie spadnie 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w regionach północnych, wschodnich i centralnych - 5-15 l/mkw. Niewykluczone będą burze. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 12 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 procent na południu i zachodzie do ponad 90 procent w północno-wschodniej i centralnej Polsce. Chłód odczujemy we wszystkich regionach. Zapanuje niekorzystny biomet.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek rano będzie w Warszawie pochmurny z opadami deszczu, ale w ciągu dnia chmury lekko się rozwieją, a deszcz osłabnie do przelotnego. Termometry wskażą do 11 st. C. Powieje północno-zachodni, dość silny i porywisty wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewany jest pochmurny poniedziałek z przejaśnieniami. Przelotnie może popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Północny wiatr będzie dość silny, porywisty. Na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny piątek. Wystąpią przejaśnienia, ale również może padać przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 13 st. C. Z północnego zachodu powieje dość silny, porywisty wiatr. Barometry wskażą w południe 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry pokażą do 14 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w piątek zapanuje duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Przelotnie może popadać deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 st. C. Dość silny wiatr powieje z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 984 hPa.

